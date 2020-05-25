На станции «Смоленская» демонтировали эскалаторы 

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Все рабочие применяют все меры личной защиты.

На станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена демонтировали все эскалаторы, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова

Стоит отметить, что специалистами были демонтированы эскалаторы, проработавшие порядка 70 лет.

На данный момент осуществляется демонтаж фундамента эскалаторного комплекса, а также разбираются элементы декоративной отделки свода наклонного тоннеля.

По словам Ликсутова, в вестибюле станции планируется отреставрировать полы, решетки вентиляции, а также мозаичные панно на стенах эскалаторного зала.