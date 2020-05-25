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На станции «Смоленская» демонтировали эскалаторы 

Моя Москва.онлайн и ещё 1 1 час назад
На станции «Смоленская» демонтировали эскалаторы
Фото: Моя Москва.онлайн
Все рабочие применяют все меры личной защиты.
На станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена демонтировали все эскалаторы, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Стоит отметить, что специалистами были демонтированы эскалаторы, проработавшие порядка 70 лет.
На данный момент осуществляется демонтаж фундамента эскалаторного комплекса, а также разбираются элементы декоративной отделки свода наклонного тоннеля.
По словам Ликсутова, в вестибюле станции планируется отреставрировать полы, решетки вентиляции, а также мозаичные панно на стенах эскалаторного зала.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов , АГН "Москва"
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