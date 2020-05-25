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Московские парки подготовили новую онлайн-программу 

RT на русском и ещё 5 2 часа назад
Столичные парки подготовили новую онлайн-программу
Фото: ©mos.ru
Столичные парки подготовили новую онлайн-программу в последнюю неделю мая.
Как передаёт «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства города, мероприятия будут опубликованы на сайтах парков и в социальных сетях.
В частности, на YouTube-канале музея-заповедника «Царицыно» 25 мая будет опубликован анимационный короткометражный фильм студентов Высшей британской школы дизайна «Мистическое „Царицыно“.
Парк „Музеон“ представит мастер-класс от хореографа Александра Могилёва.
В соцсетях Бабушкинского парка пройдёт занятие по классическому танцу вместе с балетмейстером Натальей Мулярчук.
Парк Горького планирует проведение виртуального путешествия с экскурсоводом Любовью Шарковой и занятие по зумбе-фитнесу с Алёной Беловой.
Парк „Красная Пресня“ подготовил занятие по хатха-йоге, а Сад имени Баумана приглашает на выставку „Художники в кино“.
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Новости Москвы , Алена Белова
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