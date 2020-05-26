Подсчитано число безработных из-за COVID-19 москвичей

Москве за последние сутки выявили 2830 человек с новым коронавирусом, за все время наблюдения в городе зарегистрировали 169 303 таких пациента. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

В последние дни в столице регистрируют менее трех тысяч новых случаев за сутки: накануне прирост составил 2560 человек, за день до этого — 2516.

За все время в Москве выздоровели 61 619 человек (8033 человек за последние сутки, рекордный показатель), 2 110 пациентов с коронавирусом скончались.

Как сообщал «Рамблер», Москва остается лидером по количеству выявленных пациентов с коронавирусом в России и по числу проводимых тестирований.

За ней следуют Подмосковье (35 163 человек выявлены, 6152 из них выздоровели, 349 умерли) и Санкт-Петербург (14 076 выявлены, 3 744 излечились, 150 умерли).