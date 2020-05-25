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В Москве подсчитали потери бюджета из-за коронавируса 

Мария Иванова и ещё 28 1 час назад
Власти Москвы подсчитали убытки от эпидемии
Фото: РИА Новости
Заместитель мэра Москвы по экономической политике Владимир Ефимов заявил, что бюджет столицы потерял около 160 миллиардов рублей из-за ограничений, которые ввели для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
«У нас минус семь процентов доходов относительно прошлого года, тогда как, согласно планам, мы должны были вырасти на восемь процентов по сравнению с 2019 годом», — отметил Ефимов.
По его словам, уже сейчас нефтегазовая отрасль забирает переплату по налогам, сделанную на основании результатов прошлого года. Также серьезную прибыль недополучат финансовый и банковский секторы. Это связано и со снижением деловой активности, и с курсовыми разницами, объяснил чиновник.
Кроме того, снизились темпы выдачи потребительских и ипотечных кредитов.
«В целом коронакризис так или иначе затронул всех, и нам всем вместе придется бороться с его последствиями», — подчеркнул Ефимов.
Как писал «Рамблер», в прошлую пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация в столице стабилизировалась, но ограничения — самоизоляция, масочный режим, электронные пропуска — все еще необходимы.
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Комментарии
Новости Москвы , Самоизоляция , Владимир Ефимов , Сергей Собянин
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