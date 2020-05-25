Власти Москвы подсчитали убытки от эпидемии

Заместитель мэра Москвы по экономической политике Владимир Ефимов заявил, что бюджет столицы потерял около 160 миллиардов рублей из-за ограничений, которые ввели для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас минус семь процентов доходов относительно прошлого года, тогда как, согласно планам, мы должны были вырасти на восемь процентов по сравнению с 2019 годом», — отметил Ефимов.

По его словам, уже сейчас нефтегазовая отрасль забирает переплату по налогам, сделанную на основании результатов прошлого года. Также серьезную прибыль недополучат финансовый и банковский секторы. Это связано и со снижением деловой активности, и с курсовыми разницами, объяснил чиновник.

Кроме того, снизились темпы выдачи потребительских и ипотечных кредитов.

«В целом коронакризис так или иначе затронул всех, и нам всем вместе придется бороться с его последствиями», — подчеркнул Ефимов.