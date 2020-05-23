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В РПЦ надеются на скорое открытие московских храмов 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
В РПЦ надеются на скорое открытие московских храмов
Фото: РИА Новости
В Московском патриархате надеются, что "в самое ближайшее время" санитарные власти разрешат открыть храмы в столице для верующих, сказал в эфире телеканала "Россия 24" глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
В настоящее время в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России, где эпидемиологическая обстановка по-прежнему сложная, богослужения совершаются священниками, а обычные прихожане могут пока только смотреть видеотрансляции служб.
"Как мы знаем, ситуация в регионах разнится, но даже в городе Москве, где мы с вами продолжаем сейчас соблюдать режим самоизоляции, уже много машин на улицах, уже множество людей ездит в метро, уже открылись стройплощадки, то есть говорить о том, что режим самоизоляции в полной мере продолжается, сейчас уже невозможно. И, конечно, верующие задают справедливый вопрос: когда же станет возможно посещать храм? — сказал митрополит Иларион.
Он выразил надежду, что "в самое ближайшее время" от санитарных властей Москвы будет получено разрешение, по крайней мере, открывать храмы во внебогослужебное время для того, чтобы верующие смогли прийти в церковь, поставить свечи, помолиться, подать записки и пообщаться со священником.
По мнению митрополита, следующим шагом станет открытие храмов для богослужений с участием прихожан.
"Но, наверное, будут установлены определенные нормы: во-первых, дистанция между верующими, во-вторых, чтобы общее количество верующих не превышало определенного показателя. Санитарные ограничения будут устанавливать не церковные власти, а власти светские", — добавил иерарх.
По его словам, в зависимости от тех решений, которые будут приниматься в каждом конкретном регионе, церковные власти будет определять меры по выходу из карантина: в Москве эти меры определит патриарх, в других регионах — епархиальные архиереи, за границей — главы епархий в тех странах, где они находятся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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