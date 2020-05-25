В Москве еще 3746 пациентов вылечились от коронавируса

В Москве выздоровели еще 3 тыс. 746 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3 тыс. 746 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 53 тыс. 586», — сказала вице-мэр.
Анастасия Ракова напомнила, что после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания.
Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Для этого необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8-495-870-45-16.