В Москве еще 3746 пациентов вылечились от коронавируса

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Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Для этого необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8-495-870-45-16.

Агентство «Москва»: последние новости

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