Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Еще 3 тыс. 746 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 

Агентство «Москва» и ещё 42 45 минут назад
В Москве еще 3746 пациентов вылечились от коронавируса
Фото: РИА Новости
В Москве выздоровели еще 3 тыс. 746 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3 тыс. 746 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 53 тыс. 586», — сказала вице-мэр.
Анастасия Ракова напомнила, что после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания.
Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Для этого необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8-495-870-45-16.
Видео дня. Голый мужчина поставил на уши Росгвардию
Агентство «Москва»: последние новости
Проработавшие почти 70 лет эскалаторы демонтировали на станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии Проработавшие почти 70 лет эскалаторы демонтировали на станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии Депутат Мосгордумы: Открытие МФЦ в Москве будет сопровождаться всеми мерами безопасности Депутат Мосгордумы: Открытие МФЦ в Москве будет сопровождаться всеми мерами безопасности Ракова: Называть возможные сроки открытия салонов красоты и парикмахерских в Москве пока рано Ракова: Называть возможные сроки открытия салонов красоты и парикмахерских в Москве пока рано
Новости Москвы , Общество , Происшествия , Анастасия Ракова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это троянский конь, которого Путин „дарит“ Украине»
«Это троянский конь, которого Путин „дарит“ Украине»
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
Баттл Шнуров-Пригожин взрывает интернет
Баттл Шнуров-Пригожин взрывает интернет
Медсестре в купальнике предложили новую работу
Медсестре в купальнике предложили новую работу
Видео
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
01:17
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
Происшествия Новости Москвы
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
01:05
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
Общество
Разборки 90-х: перестрелка в Москве
01:19
Разборки 90-х: перестрелка в Москве
Происшествия
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
00:59
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020
09:00
Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020
Общество
Появилось видео оскорблений Пригожина и Шнурова
03:15
Появилось видео оскорблений Пригожина и Шнурова
Шоу-бизнес
Дебош в аэропорту Симферополя попал на видео
02:02
Дебош в аэропорту Симферополя попал на видео
Происшествия
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
02:05
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
00:24
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
00:32
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение