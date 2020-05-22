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Власти Москвы не будут запрещать передвижение людей с антителами к COVID-19 

News.ru 59 минут назад
Москвичей с антителами избавят от ограничений
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о тестировании москвичей на антитела к коронавирусу. По её словам, ограничивать передвижение таких людей не будут.
Она отметила, что власти не планируют введение каких-либо административных мер по отношению к жителям с иммунитетом к COVID-19.
Что хочу сказать. Нужно чётко понимать, что при наличии антител G (иммуноглобулин G. — NEWS.ru) никаких административных ограничений с точки зрения передвижения человека приниматься ни в коем случае не будет, — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее NEWS.ru писал, что с 15 мая власти Москвы запустили программу по бесплатному тестированию на антитела к коронавирусу, но для сдачи анализа нужно приглашение. Эти приглашения рассылаются случайно выбранным горожанам. Таким образом выявляются три группы населения: пациенты с лёгкой или средней тяжестью коронавируса, переболевшие и бессимптомные носители.
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Комментарии
Новости Москвы , Анастасия Ракова , Правительство Москвы
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