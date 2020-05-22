Москвичей с антителами избавят от ограничений

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о тестировании москвичей на антитела к коронавирусу. По её словам, ограничивать передвижение таких людей не будут.

Она отметила, что власти не планируют введение каких-либо административных мер по отношению к жителям с иммунитетом к COVID-19.

Что хочу сказать. Нужно чётко понимать, что при наличии антител G (иммуноглобулин G. — NEWS.ru) никаких административных ограничений с точки зрения передвижения человека приниматься ни в коем случае не будет, — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».