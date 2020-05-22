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Собянин назвал самый тяжелый месяц в борьбе с коронавирусом 

Газета.Ru 1 час назад
Собянин назвал самый тяжелый месяц в борьбе с COVID
Фото: РИА Новости
Май станет самым тяжелым периодом в борьбе с коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.
"Очевидно, что самая тяжелая фаза придется на май", — приводятся слова Собянина.
Глава города уточнил, что цифры госпитализации еще высокие, из-за чего количество смертей в мае будет выше по сравнению с апрелем.
В Москве коронавирусом заразились 158 тысяч, скончались 1 867 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , ВОЗ , РИА Новости
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