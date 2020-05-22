Собянин назвал самый тяжелый месяц в борьбе с COVID

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Сергея Собянина. Май станет самым тяжелым периодом в борьбе с коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на мэра Москвы

"Очевидно, что самая тяжелая фаза придется на май", — приводятся слова Собянина.

Глава города уточнил, что цифры госпитализации еще высокие, из-за чего количество смертей в мае будет выше по сравнению с апрелем.

В Москве коронавирусом заразились 158 тысяч, скончались 1 867 человек.