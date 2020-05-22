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Сергей Собянин сохранит строгие ограничительные меры в столице 

Русская Планета 21 минуту назад
Собянин сохранит строгие ограничительные меры в столице
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал к сохранению в столице жестких изоляционных мер, а также масочного и пропускного режима, сообщает агентство «РИА Новости».
Заявление было сделано на фоне снижения коэффициента заболеваемости COVID-19 в столице. По состоянию на 22 мая каждый зараженный новой коронавирусной инфекцией заражает в среднем менее одного человека. По мнению мэра Москвы, это лучший коэффициент распространяемости заболевания в регионе.
Сергей Собянин оценивает ситуацию с COVID-19 в Москве как контролируемую и стабильную. На совещании по вопросам, связанным с эпидемией, мэр Москвы предложит обсудить увеличение объемов плановой помощи по сравнению с периодом начала эпидемии и введения противоэпидемических мер.
Ранее сообщалось, что в вышедшие на балкон жители Москвы были оштрафованы за нарушение обязательных правил самоизоляции.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , РИА Новости
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