Собянин сохранит строгие ограничительные меры в столице

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал к сохранению в столице жестких изоляционных мер, а также масочного и пропускного режима, сообщает агентство «РИА Новости».

Заявление было сделано на фоне снижения коэффициента заболеваемости COVID-19 в столице. По состоянию на 22 мая каждый зараженный новой коронавирусной инфекцией заражает в среднем менее одного человека. По мнению мэра Москвы, это лучший коэффициент распространяемости заболевания в регионе.

Сергей Собянин оценивает ситуацию с COVID-19 в Москве как контролируемую и стабильную. На совещании по вопросам, связанным с эпидемией, мэр Москвы предложит обсудить увеличение объемов плановой помощи по сравнению с периодом начала эпидемии и введения противоэпидемических мер.

Ранее сообщалось, что в вышедшие на балкон жители Москвы были оштрафованы за нарушение обязательных правил самоизоляции.