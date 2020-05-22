«Москва избежала худшего сценария»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столице удалось избежать худшего сценария эпидемии, по которому пошли многие мегаполисы мира. Об этом сообщает РИА Новости.

О ситуации с коронавирусом глава города рассказал 22 мая на совещании с президентом Владимиром Путиным

«Ситуацию удалось стабилизировать. <…> Сегодня могу вам доложить, что по целому ряду ключевых показателей Москва уже выглядит неплохо», — сказал Собянин.

Мэр рассказал, что прирост новых пациентов с коронавирусом сократился в два раза: с шести тысяч до примерно трех тысяч в день.

Кроме того, в два раза упало количество ежедневно поступающих в больницы тяжелых пациентов: с 2100 до одной тысячи человек.

Как сообщал «Рамблер», за последние сутки в Москве выявили 2988 человек с коронавирусом. В столице третий день подряд фиксируют менее 3 тысяч новых случаев: накануне прирост составил 2913 человек, за день до этого — 2699, еще днем ранее — 3545.

За все время наблюдения в городе зарегистрировали 158 207 таких пациентов, 43 582 из них выздоровели, 1867 пациентов с коронавирусом скончались.