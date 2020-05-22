Кинотеатр «Горизонт» закрылся

Кинотеатр «Горизонт» в Москве закрыли. Он проработал с 1999 года.

Один из первых кинотеатров сети «Формула кино» временно не функционировал из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронаивруса, напоминает «Коммерсантъ». Гендиректор объединенной киносети «Синема парк», «Формула кино» и «Кино Окко» подтвердил, что залы теперь закрыты навсегда.

Договор аренды подходил к концу, арендодатель хотел увеличения арендной платы в несколько раз, кинотеатр не мог вытянуть, пришлось закрыть, — сказал он.

Местные жители также заметили, что из кинотеатра вывезли всю аппаратуру, мебель. Отмечается, что на его месте могут открыть магазин.

Как писал NEWS.ru, сеть кинотеатров «Каро» откроет автокинотеатры в России. Они будут работать в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.