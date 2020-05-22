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Определен размер выплат для московских соцработников 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
Определен размер выплат для московских соцработников
Фото: РИА Новости
Социальным работникам, помогающим москвичам во время режима самоизоляции, выплатят стимулирующие в размере 25 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в тексте указа мэра столицы от 22 мая.
«Предусмотреть социальным работникам и иным работникам организаций социального обслуживания, осуществляющим функции социальных работников по оказанию на дому социальной и иной адресной помощи, стимулирующую выплату в размере 25 тысяч рублей в месяц», — говорится в указе.
Работникам, оказывающим непрерывную помощь пациентам стационарных организаций социального обслуживания, выплатят по 20 тысяч рублей в месяц. Если в организации будут случаи заражения коронавирусом, выплаты составят 25 тысяч рублей.
В документе отмечается, что поощрение выплачивается исходя из фактически отработанного времени в месяц, а также что работник имеет право получить доплату только за одну занимаемую должность.
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