Определен размер выплат для московских соцработников 

Социальным работникам, помогающим москвичам во время режима самоизоляции, выплатят стимулирующие в размере 25 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в тексте указа мэра столицы от 22 мая.

«Предусмотреть социальным работникам и иным работникам организаций социального обслуживания, осуществляющим функции социальных работников по оказанию на дому социальной и иной адресной помощи, стимулирующую выплату в размере 25 тысяч рублей в месяц», — говорится в указе.

Работникам, оказывающим непрерывную помощь пациентам стационарных организаций социального обслуживания, выплатят по 20 тысяч рублей в месяц. Если в организации будут случаи заражения коронавирусом, выплаты составят 25 тысяч рублей.

В документе отмечается, что поощрение выплачивается исходя из фактически отработанного времени в месяц, а также что работник имеет право получить доплату только за одну занимаемую должность.