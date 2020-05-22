Пропуска москвичей на «удаленке» могут аннулировать

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Более 158 тысяч москвичей заразились коронавирусом 

Мария Иванова и ещё 13 1 час назад
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Фото: depositphotos.com
За последние сутки в Москве выявили 2988 человек с коронавирусом, за все время наблюдения в городе зарегистрировали 158 207 таких пациентов. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
В столице третий день подряд фиксируют менее 3 тысяч новых случаев: накануне прирост составил 2913 человек, за день до этого — 2699, еще днем ранее — 3545.
За все время в городе выздоровели 43 582 человека, 1867 пациентов с коронавирусом скончались.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в столице: с 25 мая откроется часть МФЦ, возобновит работу каршеринг (пока машину можно будет арендовать минимум на пять дней).
Как сообщал «Рамблер», Москва остается лидером по количеству выявленных пациентов с коронавирусом в России и по числу проводимых тестирований.
За ней следуют Подмосковье (31 807 человек выявлены, 4 699 из них выздоровели, 312 умерли) и Санкт-Петербург (12 592 выявлены, 2 859 излечились, 107 умерли).
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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