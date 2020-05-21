Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве 

Lenta.ru и ещё 8 38 минут назад
Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в столице. Заявление градоначальника приводится на его сайте.
Так, с 25 мая возобновляется работа многофункциональных центров (МФЦ) «Мои документы». Однако откроются только те, которые расположены в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. Москвичи смогут получить 150 различных услуг, оформление которых в электронном виде невозможно.
«Посещение центров "Мои документы" будет возможно исключительно по предварительной записи на портале mos.ru. Получение государственных услуг будет организовано с соблюдением стандартов санитарно-эпидемиологической безопасности», — пояснил Собянин.
Сотрудников центров и посетителей обяжут носить средства индивидуальной защиты: маски и перчатки. На входе будет измеряться температура, а в помещении регулярно проводиться дезинфекция.
Кроме того, с 25 мая возобновит работу каршеринг. Арендовать машину пока можно не менее чем на пять дней. Для передвижения по городу клиент должен иметь цифровой пропуск. Мэр Москвы отметил, что подобный режим работы не является каршерингом в полном смысле слова, но может стать приемлемым решением для операторов и горожан.
Также с 27 мая для передвижения по Москве будут действительны только московские цифровые пропуска. Жители других регионов могут их оформить уже сегодня.
Собянин добавил, что возвращать работников в офисы еще слишком рано. Поэтому все городские организации обязаны сохранять максимальную долю сотрудников, работающих в дистанционном режиме.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса пожаловались на свои пенсии
Последние новости
Российские врачи оценили рост раковых заболеваний Российские врачи оценили рост раковых заболеваний Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса Объяснено прямое вмешательство Путина в дела зараженного коронавирусом Дагестана Объяснено прямое вмешательство Путина в дела зараженного коронавирусом Дагестана
Комментарии 2
Новости Москвы , Сергей Собянин , Mos.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны требования Самойловой к Джигану
Стали известны требования Самойловой к Джигану
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Польский генерал грубо выругался из-за российских танков
Польский генерал грубо выругался из-за российских танков
«На кону большие деньги и власть над человечеством»
«На кону большие деньги и власть над человечеством»
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Видео
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
00:26
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
Политика
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
01:17
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
Происшествия Криминал
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
06:20
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
02:20
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
Происшествия Криминал
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
01:38
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
Происшествия
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
01:16
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
Общество
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
01:35
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
Общество
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
02:11
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
Общество
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
01:10
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
Происшествия
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
01:44
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение