Решена судьба москвичей с иммунитетом к коронавирусу 

Власти Москвы не планируют изолировать людей с иммунитетом к коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения города.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в ряде средств массовой информации появились сообщения о том, что власти столицы намерены изолировать людей с иммунитетом к коронавирусной инфекции.

«Информация не соответствует действительности», — сообщили сегодня в Департаменте здравоохранения.

Там заверили, что постановления или предписания о самоизоляции не выдаются пациентам с выявленными иммуноглобулинами G — антителами, свидетельствующими о том, что человек перенес COVID-19.