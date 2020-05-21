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Решена судьба москвичей с иммунитетом к коронавирусу 

Артём Кульша 18 минут назад
Власти Москвы не планируют изолировать людей с иммунитетом к коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения города.
Москвичей массово проверят на иммунитет к коронавирусу
Ранее, как сообщал «Рамблер», в ряде средств массовой информации появились сообщения о том, что власти столицы намерены изолировать людей с иммунитетом к коронавирусной инфекции.
«Информация не соответствует действительности», — сообщили сегодня в Департаменте здравоохранения.
Там заверили, что постановления или предписания о самоизоляции не выдаются пациентам с выявленными иммуноглобулинами G — антителами, свидетельствующими о том, что человек перенес COVID-19.
При этом, как отметил главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Алексей Мазус, пациентам, у которых были выявлены антитела, рекомендуется временно минимизировать контакты, потому что вирус может еще какое-то время присутствовать в организме, однако решение об этом человек принимает сам.
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Новости Москвы , Видео , Общество , Алексей Мазус , Правительство Москвы
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