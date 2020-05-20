Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве выпал град 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
В столице выпал град
Фото: РИА Новости
На юго-западе Москвы прошел град, в городе начался ливень, сообщают информационные агентства.
Ливень с грозой начался в 18.20, временами осадки переходят в мелки град в один-два миллиметра и сменяются дождем, передает РИА «Новости».
Также в Москве наблюдается сильный ветер.
Сервис «Яндекс. Погода» сообщил, что дожди идут на севере, северо-востоке, востоке и юге города.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в четверг столицу ожидает мокрый снег с дождем, похожая погода будет наблюдаться и в Подмосковье.
Видео дня. Палец обогатил Никаса Сафронова на 300 000 долларов
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Собянин анонсировал открытие МФЦ в Москве Собянин анонсировал открытие МФЦ в Москве Возбуждено дело из-за фейка о продаже бесплатно поставленных Китаем в Москву масок Возбуждено дело из-за фейка о продаже бесплатно поставленных Китаем в Москву масок Роспотребнадзор рекомендовал продавцам работать в масках при отсутствии COVID-19 в регионе Роспотребнадзор рекомендовал продавцам работать в масках при отсутствии COVID-19 в регионе
Новости Москвы , Погода , Евгений Тишковец , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
«Выпали почти все волосы»: раскрыта правда об Аллегровой
«Выпали почти все волосы»: раскрыта правда об Аллегровой
Труп со спущенными штанами нашли у детсада в Москве
Труп со спущенными штанами нашли у детсада в Москве
Видео
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
00:42
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
00:55
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3
00:50
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
00:24
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
Паралимпиец уплыл от двух акул и попал на видео
00:36
Паралимпиец уплыл от двух акул и попал на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
00:27
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
Происшествия
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
04:05
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
Шоу-бизнес
«Слова разошлись с делами»: в РФ оценили Зеленского
03:44
«Слова разошлись с делами»: в РФ оценили Зеленского
Украина В мире
Россиянам отказали в любимом курорте
03:09
Россиянам отказали в любимом курорте
В мире
«Вспышка COVID-19 в России может быть гораздо хуже»
00:16
«Вспышка COVID-19 в России может быть гораздо хуже»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение