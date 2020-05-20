В столице выпал град

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На юго-западе Москвы прошел град, в городе начался ливень, сообщают информационные агентства.

Ливень с грозой начался в 18.20, временами осадки переходят в мелки град в один-два миллиметра и сменяются дождем, передает РИА «Новости».

Также в Москве наблюдается сильный ветер.

Сервис «Яндекс. Погода» сообщил, что дожди идут на севере, северо-востоке, востоке и юге города.