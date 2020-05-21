В Москве выявили меньше 3 тысяч случаев коронавируса 

За последние сутки в Москве выявили 2913 человек с коронавирусом, за все время наблюдения в городе зарегистрировали 155 219 таких пациентов. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

В столице второй день подряд фиксируют менее 3 тысяч новых случаев: накануне прирост составил 2699 человек, за день до этого — 3545, еще днем ранее — 3238.

За все время в столице выздоровели 40 682 человека, 1794 пациента с коронавирусом скончались.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что смертность среди пациентов с COVID-19 в мае будет больше, чем в апреле. По его словам, причина в «накапливающемся объеме» — тяжелобольные находятся в стационарах и в реанимациях две-три недели.

Как сообщал «Рамблер», Москва остается лидером по количеству выявленных пациентов с коронавирусом в России и по числу проводимых тестирований.

За ней следуют Подмосковье (30 983 человека выявлены, 4 281 из них выздоровели, 299 умерли) и Санкт-Петербург (12 203 выявлены, 2 661излечился, 104 умерли).