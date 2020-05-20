Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа доля сладкоежек в Москве 

Мослента 8 часов назад
Названа доля сладкоежек в столице
Фото: РИА Новости
Названа доля сладкоежек в Москве и Санкт-Петербурге: 65 процентов жителей двух городов не могут обойтись без сладкого. Об этом свидетельствуют данные опроса омпании «ЭФКО Инновации» и сервиса экспресс-доставки «Самокат», с которыми ознакомился RNS.
«Более половины респондентов признались, что не могут прожить без сладкого и дня. Треть респондентов (31 процент) едят сладкое 1-3 раза в неделю, и всего лишь только 4 процента жителей мегаполисов не едят сладкое», — отметили в сервисе «Самокат».
При этом около 70 процентов респондентов заявили, что могут употреблять сахарозаменитель, 32 процента отнеслись к нему скорее отрицательно. Уточняется, что жители Москвы на 10 процентов чаще петербуржцев отказываются от сахарозаменителя, так как считают его вредным для здоровья.
Участниками опроса стали 1823 жителя Москвы и Санкт-Петербурга.
Ранее главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова дала советы по поддержанию иммунитета жителям столицы, которые находятся дома на самоизоляции из-за коронавируса. В том числе она отметила, что из рациона следует исключить сладкое, выпечку, сладкие напитки, алкоголь и соль.
Видео дня. Палец обогатил Никаса Сафронова на 300 000 долларов
Мослента: последние новости
Московские бары начали нелегально продавать спиртные напитки онлайн Московские бары начали нелегально продавать спиртные напитки онлайн В московском метро обрушились продажи масок и перчаток В московском метро обрушились продажи масок и перчаток Более 540 москвичей сдали плазму для больных коронавирусом Более 540 москвичей сдали плазму для больных коронавирусом
Комментарии
Новости Москвы , Социология , Антонина Стародубова , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Муцениеце назвала причину развода с Прилучным
Муцениеце назвала причину развода с Прилучным
Новая вспышка: китайцев снова закрыли на карантин
Новая вспышка: китайцев снова закрыли на карантин
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Видео
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
00:42
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
00:55
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3
00:50
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
00:24
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
Паралимпиец уплыл от двух акул и попал на видео
00:36
Паралимпиец уплыл от двух акул и попал на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
00:27
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
Происшествия
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
04:05
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
Шоу-бизнес
В деле о гибели актера Марьянова новые подробности
02:32
В деле о гибели актера Марьянова новые подробности
Шоу-бизнес
«Слова разошлись с делами»: в РФ оценили Зеленского
03:44
«Слова разошлись с делами»: в РФ оценили Зеленского
Украина В мире
Россиянам отказали в любимом курорте
03:09
Россиянам отказали в любимом курорте
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение