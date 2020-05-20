Названа доля сладкоежек в столице

Названа доля сладкоежек в Москве Санкт-Петербурге : 65 процентов жителей двух городов не могут обойтись без сладкого. Об этом свидетельствуют данные опроса омпании «ЭФКО Инновации» и сервиса экспресс-доставки «Самокат», с которыми ознакомился RNS.

«Более половины респондентов признались, что не могут прожить без сладкого и дня. Треть респондентов (31 процент) едят сладкое 1-3 раза в неделю, и всего лишь только 4 процента жителей мегаполисов не едят сладкое», — отметили в сервисе «Самокат».

При этом около 70 процентов респондентов заявили, что могут употреблять сахарозаменитель, 32 процента отнеслись к нему скорее отрицательно. Уточняется, что жители Москвы на 10 процентов чаще петербуржцев отказываются от сахарозаменителя, так как считают его вредным для здоровья.

Участниками опроса стали 1823 жителя Москвы и Санкт-Петербурга.