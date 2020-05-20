Собянин объяснил высокую смертность в Москве 

Накапливающийся объем тяжелобольных генерирует высокую смертность пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве. Об этом, как сообщает «Вечерняя Москва», заявил мэр города Сергей Собянин.

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Собянин принял участие в заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В ходе него он отметил, что в мае показатели смертности пациентов с COVID-19 в столице выше, чем в апреле.

Мэр объяснил это тем, что в стационарах и реанимациях накапливается большой объем тяжелобольных. Он добавил, что пребывание тяжелобольных в стационарах и реанимациях по две-три недели также создает большую нагрузку на систему здравоохранения.

«Врачи борются за жизнь каждого человека», — объяснил он.

Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 4,9 миллиона человек. В России число заболевших превысило 308,7 тысячи человек, число выздоровевших — 85,3 тысячи человек, число умерших — 2,9 тысячи человек. В Москве число заболевших превысило 152,3 тысячи человек, число выздоровевших — 36,9 тысячи человек, число умерших — 1,7 тысячи человек.