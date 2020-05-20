Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин объяснил высокую смертность в Москве 

Артём Кульша 3 минуты назад
Собянин объяснил высокую смертность в Москве
Фото: РИА Новости
Накапливающийся объем тяжелобольных генерирует высокую смертность пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве. Об этом, как сообщает «Вечерняя Москва», заявил мэр города Сергей Собянин.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Собянин принял участие в заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В ходе него он отметил, что в мае показатели смертности пациентов с COVID-19 в столице выше, чем в апреле.
Мэр объяснил это тем, что в стационарах и реанимациях накапливается большой объем тяжелобольных. Он добавил, что пребывание тяжелобольных в стационарах и реанимациях по две-три недели также создает большую нагрузку на систему здравоохранения.
«Врачи борются за жизнь каждого человека», — объяснил он.
Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 4,9 миллиона человек. В России число заболевших превысило 308,7 тысячи человек, число выздоровевших — 85,3 тысячи человек, число умерших — 2,9 тысячи человек. В Москве число заболевших превысило 152,3 тысячи человек, число выздоровевших — 36,9 тысячи человек, число умерших — 1,7 тысячи человек.
Видео дня. Палец обогатил Никаса Сафронова на 300 000 долларов
Комментарии 25
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России обнаружили гигантскую копию пирамиды Хеопса
В России обнаружили гигантскую копию пирамиды Хеопса
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
«Волшебство»: вид Бабкиной поразил фанатов
«Волшебство»: вид Бабкиной поразил фанатов
Видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
00:27
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
Происшествия
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
04:05
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара на испытаниях корабля Илона Маска
00:22
Опубликовано видео пожара на испытаниях корабля Илона Маска
Наука и техника В мире
Опубликовано видео с места обрушения лестницы в жилом доме
00:14
Опубликовано видео с места обрушения лестницы в жилом доме
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения Ми-8 в Подмосковье
00:42
Опубликовано видео с места крушения Ми-8 в Подмосковье
Происшествия
Появилось видео с выжившим в лесу ребенком
01:25
Появилось видео с выжившим в лесу ребенком
Происшествия
Опубликовано видео обучения снайперов ВВО
00:44
Опубликовано видео обучения снайперов ВВО
Армия
Избитый охранниками покупатель попал на видео
02:18
Избитый охранниками покупатель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки инвалида из-за парковки
04:26
Опубликовано видео драки инвалида из-за парковки
Происшествия
Появилось видео рассуждений Бони о чипировании
03:01
Появилось видео рассуждений Бони о чипировании
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение