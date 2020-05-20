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В Москве рассказали, кто чаще всего заражается коронавирусом 

Мария Иванова 43 минуты назад
В Москве рассказали, кто чаще всего заражается COVID–19
Фото: РИА Новости
Более 80 процентов жителей Москвы, у которых коронавирус выявили за последние сутки, оказались младше 65 лет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.
За последние сутки в городе выявили 2699 новых случаев коронавируса. За все время наблюдения в Москве зарегистрировали 152 306 человек с коронавирусом, 36 936 из них выздоровели, 1726 скончались.
По данным врачей, 40,5 процента новых пациентов — люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 8,6 процента — дети. Около 34 процентов прироста составляют люди от 46 до 65 лет, 10,7 процента — от 66 до 79 лет, 6,2 процента — старше 80 лет.
Как писал «Рамблер», ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что средний возраст заразившихся коронавирусом в России составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.
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Новости Москвы , Общество , Татьяна Голикова
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