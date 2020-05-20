Москвичи могут получить скидки в аптеках и магазинах

Обладатели карты москвича могут получить скидки в ближайших аптеках и продуктовых магазинах, а также при оплате некоторых услуг. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы стараемся постоянно расширять возможности для держателей карты москвича. К действующим программам скидок и льгот присоединяются новые партнеры, и, для того чтобы приобрести продукты, лекарства, антисептики и прочие товары со скидкой, не нужно уходить далеко от дома. Это особенно важно сейчас из-за ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции», — рассказал генеральный директор Московского социального регистра столичного Департамента информационных технологий Иван Бутурлин.

На сегодняшний день держателям карты москвича доступны скидки более чем в 7,6 тысячи партнерских точек, среди которых страховые компании, магазины, аптеки, химчистки и стоматологические клиники.

Получить подробную инструкцию по оформлению карты москвича и ознакомиться с полным перечнем льгот и преимуществ можно на портале mos.ru