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Москвичи могут получить скидки в ближайших аптеках и магазинах 

Москва меняется 4 часа назад
Москвичи могут получить скидки в аптеках и магазинах
Фото: Москва меняется
Обладатели карты москвича могут получить скидки в ближайших аптеках и продуктовых магазинах, а также при оплате некоторых услуг. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Мы стараемся постоянно расширять возможности для держателей карты москвича. К действующим программам скидок и льгот присоединяются новые партнеры, и, для того чтобы приобрести продукты, лекарства, антисептики и прочие товары со скидкой, не нужно уходить далеко от дома. Это особенно важно сейчас из-за ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции», — рассказал генеральный директор Московского социального регистра столичного Департамента информационных технологий Иван Бутурлин.
На сегодняшний день держателям карты москвича доступны скидки более чем в 7,6 тысячи партнерских точек, среди которых страховые компании, магазины, аптеки, химчистки и стоматологические клиники.
Получить подробную инструкцию по оформлению карты москвича и ознакомиться с полным перечнем льгот и преимуществ можно на портале mos.ru
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Новости Москвы , Иван Бутурлин , Mos.ru
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