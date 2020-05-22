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Москва приступит к первому этапу смягчения ограничений 

Газета.Ru и ещё 44 1 час назад
Столицаприступит к смягчению ограничений
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал начало смягчения введенных из-за пандемии ограничительных мер в столице. Об этом пишет РИА "Новости".
Он отметил, что сейчас ежедневно новых выявленных случаев COVID-19 меньше, чем выздоравливающих людей.
"Считаю, что в этих условиях мы можем продолжить постепенное "открытие" экономики и возобновление работы городских организаций", -написал он.
Так, с 25 мая частично возобновят работу МФЦ и организации по предоставлению услуг каршеринга.
Передвигаться по столице будет разрешено лишь с московскими пропусками. Также обязательной мерой останется ношение масок и перчаток в общественных местах.
Согласно последним данным, в России выявлено 308 705 случаев CОVID-19. При этом 85 392 человек выздоровели, 2 972 скончались.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , РИА Новости
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