Столицаприступит к смягчению ограничений

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Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал начало смягчения введенных из-за пандемии ограничительных мер в столице. Об этом пишет РИА "Новости".

Он отметил, что сейчас ежедневно новых выявленных случаев COVID-19 меньше, чем выздоравливающих людей.

"Считаю, что в этих условиях мы можем продолжить постепенное "открытие" экономики и возобновление работы городских организаций", -написал он.

Так, с 25 мая частично возобновят работу МФЦ и организации по предоставлению услуг каршеринга.

Передвигаться по столице будет разрешено лишь с московскими пропусками. Также обязательной мерой останется ношение масок и перчаток в общественных местах.

Согласно последним данным, в России выявлено 308 705 случаев CОVID-19. При этом 85 392 человек выздоровели, 2 972 скончались.