Полную дезинфекцию провели на Ленинградском вокзале

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На Ленинградском вокзале Москвы провели полную дезинфекцию, общая площадь обработанных поверхностей составила порядка 20 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»

«Северо-Западная дирекция железнодорожных вокзалов совместно ФГКУ «ЦСООР „Лидер“ МЧС России провела комплексную дезинфекцию Ленинградского вокзала Москвы», — говорится в сообщении.

Для обработки помещений вокзала использовали специальный дезинфицирующий раствор, который безопасен для людей и животных.

На вокзалах Октябрьской магистрали проводятся мероприятия для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе усиленная уборка с применением дезинфицирующих средств, регулярное проветривание помещений, нанесение специальной разметки и навигации для соблюдения социальной дистанции.