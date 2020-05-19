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Полную дезинфекцию провели на Ленинградском вокзале в Москве 

РИАМО и ещё 1 35 минут назад
Полную дезинфекцию провели на Ленинградском вокзале
Фото: РИА Новости
На Ленинградском вокзале Москвы провели полную дезинфекцию, общая площадь обработанных поверхностей составила порядка 20 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».
«Северо-Западная дирекция железнодорожных вокзалов совместно ФГКУ «ЦСООР „Лидер“ МЧС России провела комплексную дезинфекцию Ленинградского вокзала Москвы», — говорится в сообщении.
Для обработки помещений вокзала использовали специальный дезинфицирующий раствор, который безопасен для людей и животных.
На вокзалах Октябрьской магистрали проводятся мероприятия для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе усиленная уборка с применением дезинфицирующих средств, регулярное проветривание помещений, нанесение специальной разметки и навигации для соблюдения социальной дистанции.
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Новости Москвы , МЧС , РЖД
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