Стало известно, когда москвичам разрешат гулять 

Возможность гулять с детьми и заниматься спортом на улицах появится тогда, когда количество смертей снизится, а новые зараженные будут исчисляться не тысячами, а десятками или сотнями в день. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в программе «60 минут».

Столичный градоначальник отметил, что в целом нельзя сказать, что коронавирус побежден: в больницах находятся 18 тысяч человек в тяжелом состоянии.

Собянин отметил, что если сравнивать ограничительные меры в Москве и в Китае, то здесь «не карантин, а лайт».

При этом столичный мэр констатировал, что худший сценарий не состоялся — во многом это заслуга жителей города, ответственно выполняющих условия режима самоизоляции.

Как сообщал «Рамблер», за последние сутки в Москве выявлено 3545 случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных достигло 149 607 человек. За весь период выздоровели 31 496 человек, умер 1 651 пациент.