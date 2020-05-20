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В кассах московского метро продали больше 23 тысяч масок за сутки 

Газета.Ru и ещё 10 1 час назад
В кассах метро продали больше 23 тысяч масок за сутки
Фото: РИА Новости
В московском метро продали больше 23 тысяч масок за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы в Telegram-канале.
Отмечается, что число людей в масках в метро продолжает увеличиваться, а количество их продаж в кассах падает.
Так, за 19 мая было продано 23,4 тысячи масок.
С 12 мая ношение масок и перчаток стало обязательным в общественном транспорте Москвы. Нарушителям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. Появление только в маске или только в перчатках также является нарушением.
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