В кассах метро продали больше 23 тысяч масок за сутки

В московском метро продали больше 23 тысяч масок за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы в Telegram-канале.

Отмечается, что число людей в масках в метро продолжает увеличиваться, а количество их продаж в кассах падает.

Так, за 19 мая было продано 23,4 тысячи масок.

С 12 мая ношение масок и перчаток стало обязательным в общественном транспорте Москвы. Нарушителям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. Появление только в маске или только в перчатках также является нарушением.