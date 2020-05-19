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Москвичей предупредили об угрозе бегства арендаторов квартир 

Lenta.ru 27 минут назад
Москвичей предупредили о бегстве арендаторов квартир
Фото: Константин Кокошкин / «Коммерсантъ»
После окончания режима самоизоляции вероятен отток арендаторов из Москвы. Клиентов на рынке съемного жилья становится все меньше, квартиры освобождаются и пополняют рынок, что приводит к росту уровня конкуренции среди арендодателей, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
По данным риелторов, в первой половине мая 2020-го активность арендаторов жилья в столице снизилась на 72 процента по отношению к аналогичному периоду 2019-го. Предпосылки для активного роста спроса после окончания самоизоляции отсутствуют, констатируют эксперты, напротив — есть угроза бегства квартиросъемщиков из Москвы.
«При неясных перспективах многие владельцы жилья в столице стараются сохранить квартирующих и готовы снизить арендную плату по действующим договорам найма, новым нанимателям также могут сделать скидку — и в том, и в другом случае это временная мера. В дальнейшем арендодатели планируют вернуться к докризисным ценам», — предупреждают в «ИНКОМ».
Некоторые собственники, по информации экспертов, в настоящее время также предоставляют жильцам арендные каникулы при условии выполнения ремонта в квартире: таким образом они рассчитывают возместить потери дохода и сделать жилплощадь более ликвидной.
Ранее, в апреле, сообщалось, что после введения режима самоизоляции в Москве ставки аренды столичных квартир экономкласса сильно, на десятки процентов, снизились. Стоимость аренды жилья бизнес-класса упала в среднем на 10 процентов.
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Новости Москвы , Инком-Недвижимость , Lenta.ru
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