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Первые зайчата появились в столичных парках 

ТАСС 1 час назад
Первые зайчата появились в столичных парках
Фото: depositphotos.com
Зоологи обнаружили в природно-исторических парках "Измайлово" и "Тушинский", в Алешкинском лесу, а также на природных территориях "Битцевского леса" первых зайчат. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"На природных территориях Москвы уже появились первые зайчата. Зайцы-русаки обитают на многих природных территориях города Москвы, ведь этим зверькам для комфортной жизни хватает относительно небольшого пространства. Период размножения у русаков длится с марта по июнь", — говорится в сообщении.
По словам специалистов, подходить к зайчатам и, тем более, пытаться взять их в руки не стоит.
"За сезон у одной самки может быть до трех выводков. Рацион питания этих млекопитающих состоит из растительной пищи. В летнее время они питаются травянистыми растениями, предпочитают злаковые. В зимнее время — почками, ветками, корой деревьев и кустарников", — говорится в сообщении.
В дикой природе продолжительность зайцев жизни составляет 4-5 лет, при благоприятных условиях представители вида доживают до 6-7 лет, а порой и до 10.
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