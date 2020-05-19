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Почти у 150 тысяч москвичей выявили коронавирус 

Мария Иванова 1 час назад
Почти у 150 тысяч москвичей выявили коронавирус
Фото: Reuters
За последние сутки в Москве выявили 3545 человек с коронавирусом, за все время наблюдения в городе зарегистрировали 149 607 таких пациентов. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
По последним данным, 31 496 человек в столице уже выздоровели, 1651 скончался, активных случаев — 116 460.
Как сообщал «Рамблер», накануне в Москве зафиксировали самый низкий прирост за последние две недели — 3238 человек, за день до этого — 3855 человек, еще днем ранее — 3505.
Москва остается лидером по количеству выявленных пациентов с коронавирусом в России и по числу тестирований.
За ней следуют Подмосковье (29 188 человек выявлены, 3614 из них выздоровели, 271 умер) и Санкт-Петербург (11 340 выявлены, 2272 излечились, 95 умерли).
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Новости Москвы , Общество
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