Уникальные надгробия отреставрируют в Донском монастыре

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В некрополе Донского монастыря в столице отреставрируют исторические каменные надгробия, передает портал мэра и правительства Москвы

Речь идет о памятниках поэту Василию Майкову, дворянах Василии Петре Баскаковых , а также Елизавете Барышниковой. Работы планируют закончить до конца 2021 года.

Как рассказал глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов , объекты представляют большую мемориальную и художественную ценность.

Он добавил, что монумент Баскаковых представляет собой дерево с обрубленными ветвями, растущее из камня, который символизирует гору Голгофу, где распяли Иисуса Христа

Надгробие Барышниковой украшают мраморные скульптуры купидонов и бронзовый горельеф в античной традиции, который создал скульптор-монументалист Василий Демут-Малиновский.

При этом мемориал в честь Майкова выполнен в форме жертвенника из черного габбро-диабаза (одна из разновидностей вулканической горной породы).

Всего до конца 2021 года в монастыре планируется отреставрировать 82 художественных надгробия различных деятелей культуры и науки.

Ранее сообщалось, что специалисты возобновили научно-исследовательские работы на территории Старого монетного двора и Дома губернского правления на Никольской улице.