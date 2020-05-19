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Уникальные надгробия отреставрируют в Донском монастыре в Москве 

Москва24 и ещё 1 49 минут назад
Уникальные надгробия отреставрируют в Донском монастыре
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В некрополе Донского монастыря в столице отреставрируют исторические каменные надгробия, передает портал мэра и правительства Москвы.
Речь идет о памятниках поэту Василию Майкову, дворянах Василии и Петре Баскаковых, а также Елизавете Барышниковой. Работы планируют закончить до конца 2021 года.
Как рассказал глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, объекты представляют большую мемориальную и художественную ценность.
Он добавил, что монумент Баскаковых представляет собой дерево с обрубленными ветвями, растущее из камня, который символизирует гору Голгофу, где распяли Иисуса Христа.
Надгробие Барышниковой украшают мраморные скульптуры купидонов и бронзовый горельеф в античной традиции, который создал скульптор-монументалист Василий Демут-Малиновский.
При этом мемориал в честь Майкова выполнен в форме жертвенника из черного габбро-диабаза (одна из разновидностей вулканической горной породы).
Всего до конца 2021 года в монастыре планируется отреставрировать 82 художественных надгробия различных деятелей культуры и науки.
Ранее сообщалось, что специалисты возобновили научно-исследовательские работы на территории Старого монетного двора и Дома губернского правления на Никольской улице.
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Комментарии
Новости Москвы , Иисус Христос , Алексей Емельянов , Петр Баскаков , Василий Баскаков , Правительство Москвы
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