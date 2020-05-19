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Около 3 тыс. пропусков для пациентов с Covid‑19 и ОРВИ аннулируются в Москве ежедневно 

РИАМО и ещё 9 2 часа назад
Около 3 тыс. пропусков для пациентов с COVID‑19 и ОРВИ аннулируются в Москве ежедневно
Фото: РИАМО
Каждый день около трех тысяч пропусков, оформленных зараженными коронавирусом или людьми с симптомами ОРВИ, аннулируются в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Каждый из них должен понимать, что, выходя на улицу, он может заразить сразу несколько человек. Поэтому контроль за соблюдением карантина ведется в том числе при помощи технических средств, которые позволяют мгновенно получать сигнал о том, что инфицированный человек нарушает режим изоляции и подвергает риску жизнь и здоровье других горожан», — сказал руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
По его словам, каждая попытка оформить пропуск гражданам с коронавирусом и ОРВИ пресекается. Пропуска не выдают и тем, кто контактировал с ними.
В Москве соблюдение режима самоизоляции контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения, а также сервисом «Социальный мониторинг». Этим приложением пользуются все пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией или симптомами ОРВИ, а также контактировавшие с ними.
«Они подписывают согласие на получение медицинской помощи в амбулаторных условиях или постановление главного санитарного врача, в котором дают согласие на обработку персональных данных и обязуются в том числе в течение суток установить и начать использовать сервис «Социальный мониторинг», — отмечается в материале.
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Новости Москвы , Эдуард Лысенко
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