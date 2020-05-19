Около 3 тыс. пропусков для пациентов с Covid‑19 и ОРВИ аннулируются в Москве ежедневно 

Каждый день около трех тысяч пропусков, оформленных зараженными коронавирусом или людьми с симптомами ОРВИ, аннулируются в Москве , сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Каждый из них должен понимать, что, выходя на улицу, он может заразить сразу несколько человек. Поэтому контроль за соблюдением карантина ведется в том числе при помощи технических средств, которые позволяют мгновенно получать сигнал о том, что инфицированный человек нарушает режим изоляции и подвергает риску жизнь и здоровье других горожан», — сказал руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

По его словам, каждая попытка оформить пропуск гражданам с коронавирусом и ОРВИ пресекается. Пропуска не выдают и тем, кто контактировал с ними.

В Москве соблюдение режима самоизоляции контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения, а также сервисом «Социальный мониторинг». Этим приложением пользуются все пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией или симптомами ОРВИ, а также контактировавшие с ними.