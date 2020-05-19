Почему тесты на антитела нельзя считать панацеей 

Москва изменила график бесплатного тестирования на антитела к коронавирусу после сообщений об очередях. Тем временем пользователи соцсетей продолжают делиться собственным опытом сдачи анализов и спорят о том, что теперь можно или нельзя делать тем, у кого антитела нашли

Очевидно, москвичи ждали тестирования на антитела. Очереди в поликлиниках — яркое тому подтверждение. Образовались они из-за того, что в одни и те же клиники пришли как те, кто получил приглашение по СМС, так и те, кто просто узнал о том, что тест можно сдать бесплатно. Я лично сдал тест еще в прошлый понедельник — до того, как власти объявили о масштабной программе тестирования. Узнал я тогда об этом случайно из соседней группы в Facebook. Для чистоты эксперимента я перезвонил в ту же самую поликлинику, но теперь меня сразу предупредили, что без приглашения они больше не принимают.

— Тест можно сдать, только если вам пришло СМС-приглашение. Раньше можно было без СМС-приглашения сдать, а сейчас только по нему.

— Очередей не будет по приглашениям?

— Нет, по приглашениям как раз очередей не будет.

К слову, у меня антитела нашли. На почту результаты до сих пор не прислали, но при личном обращении в регистратуру с паспортом узнать результаты можно раньше, чем их отправят в электронной форме. Интересно то, что в моей семье все переболели друг за другом в начале марта. С одинаковыми симптомами: кашель, температура, больное горло. Подозрения на пневмонию, которые не подтвердились в моем случае на рентгене, у супруги — на КТ. У нее нашли лишь остаточные явления воспаления. Болезнь протекала примерно одинаково, но по результатам тестирования у меня антитела есть, а у жены нет. Это можно объяснить тем, что заразились мы все-таки разными вирусами, что был разный иммунный ответ, а можно и ошибкой теста. У меня он может быть ложноположительным. У жены ложноотрицательным.

Редакция Business FM отправила в Депздрав и в оперштаб уже несколько запросов с целью узнать, какими именно системами тестируют москвичей в поликлиниках. На момент публикации материала никто ответил. А ведь это очень важно — знать, что это за тест и кто и где его произвел, говорит врач-вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн:

— Вопрос ваш очень правильный, потому что они должны сообщить, что за антиген лежит в основе этого теста. В самом идеальном случае антигены получают просто из вируса, но это, во-первых, дорого, во-вторых, опасно. Поэтому вряд ли. То есть они эти антигены получают генно-инженерным путем в кишечной палочке. Если это действительно в кишечной палочке, то такие антигены могут не очень четко соответствовать вирусным, потому что в кишечной палочке белок по-другому образуется, нежели в клетках животных или человека.

— А если расскажут нам все-таки, какой это производитель, какой страны? Мы тогда сможем понять?

— Да, совершенно верно.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Москва закупила большую партию нидерландских тестов, которые на самом деле оказались китайскими и, возможно, неточными. Эти ли тесты используются сейчас в поликлиниках или какие-то другие, неизвестно. Перепроверить свой иммунитет можно за свой счет. Но гарантий опять-таки нет. Цены тестов на антитела в частных клиниках Москвы и Санкт-Петербурга варьируются в диапазоне от 1,8 тысячи до более пяти тысяч рублей.

Знакомый моего коллеги сдал два — российский за 1,8 тысячи дал положительный результат, антитела есть. Второй, корейский за пять тысяч, показал, что антител нет. Но вирусологи предупреждают: даже если три теста в разных лабораториях подтвердили, что у человека выработались антитела к COVID-19, это не значит, что такому человеку можно начинать целовать дверные ручки и поручни в метро, как любят шутить в сети. Комментирует руководитель лаборатории молекулярной биоинженерии Института биоорганической химии РАН , доктор химических наук Константин Мирошников:

«Насчет 100-процентной гарантии — пока что к общему мнению научное сообщество не пришло. По логике вещей, конечно, организм уже знает примерно, с чем бороться, и знает, как реагировать. Наличие антител конкретно на SARS-CoV-2 обозначает, что он будет бороться более эффективно, если произойдет вторичная инфекция тем же самым вирусом».

Но тут возникает вопрос — а точно ли тест выявил антитела именно к SARS-CoV-2? Или организм отреагировал на другой вирус и тест заметил это? Помочь с ответом на этот вопрос могло бы, опять-таки, название используемой тест-системы, но его у нас нет.