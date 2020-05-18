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Вирусологи призвали продлить режим самоизоляции в Москве 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Вирусологи призвали продлить режим самоизоляции в Москве
Фото: РИА Новости
Несмотря на снижение суточного прироста заболевших COVID-19, оснований для смягчения ограничений, введенных в Москве, пока нет и режим самоизоляции необходимо продлить. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
«Рамблер» писал, что ранее мэр Сергей Собянин продлил действующие в столице ограничения до 31 мая, в Москве также был введен масочный режим. При этом за последние сутки в городе выявили 3238 человек коронавирусом, это самый низкий результат за последние две недели.
«Смягчения ограничений не будет до 31 числа. Мы будем настаивать, чтобы не было снятия ограничений, потому что нет оснований для смягчения. Положительная динамика — это не основание для смягчения, а наоборот нужно удержать ее», — заявил Георгий Викулов.
Напомним, что к 18 мая в Москве выявили 146 062 человека с коронавирусом.
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Новости Москвы , Общество , Сергей Собянин , Радиостанция "Говорит Москва"
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