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Более 540 москвичей сдали плазму для больных коронавирусом 

Мослента и ещё 5 2 часа назад
540 москвичей сдали плазму для больных коронавирусом
Фото: Мослента
Более 540 человек стали донорами плазмы для больных коронавирусом в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Переливание плазмы крови с антителами на COVID-19 яввляется одним из потенциально эффективных методов лечения заболевания. Уже 340 больным уже ввели плазму доноров. В первую очередь ее получили находящихся в критическом состоянии пациенты.
Также было подсчитано, что около полутора тысяч москвичей с коронавирусом также изъявили желание после выздоровления стать донорами, из них более 600 уже записались на сдачу компонентов крови.
В апреле житель Москвы Александр Кутузов рассказал о методе лечения коронавируса, который спас ему жизнь. Мужчина две недели пролежал в НИИ им. Склифосовского с высокой температурой, одышкой и двусторонней пневмонией. Противовирусные препараты и антибиотики не приносили никакого результата — поправиться он смог лишь после переливания донорской плазмы с антителами к COVID-19. Через неделю после процедуры его выписали.
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Новости Москвы , Александр Кутузов
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