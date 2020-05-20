540 москвичей сдали плазму для больных коронавирусом

Более 540 человек стали донорами плазмы для больных коронавирусом в Москве . Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Переливание плазмы крови с антителами на COVID-19 яввляется одним из потенциально эффективных методов лечения заболевания. Уже 340 больным уже ввели плазму доноров. В первую очередь ее получили находящихся в критическом состоянии пациенты.

Также было подсчитано, что около полутора тысяч москвичей с коронавирусом также изъявили желание после выздоровления стать донорами, из них более 600 уже записались на сдачу компонентов крови.