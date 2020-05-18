Онлайн-диктант ко Дню археолога проведут в Москве 

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Краеведческий диктант в онлайн-формате ко Дню археолога, который отмечается 15 августа, проведут в Москве . Об этом сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов во время онлайн-пресс-конференции.

"Краеведческий диктант мы планируем проводить и после пандемии. Ближайший такой краеведческий онлайн-диктант мы планируем провести в середине августа в рамках празднования Дня археолога. Всего будет чуть меньше 30 тематических вопросов", — сказал Емельянов.

Он уточнил, что диктант пройдет 15 августа. Более подробная информация будет опубликована позже.

Ранее сообщалось, что первый краеведческий диктант "Московский код" прошел в столице 18 апреля в онлайн-формате. Проект был приурочен к 20-й годовщине Дней исторического и культурного наследия Москвы.