В метро перестали покупать маски

Продажи масок и перчаток в Московском метрополитене снизились на 62% по сравнению с 12 мая, первым днем обязательного ношения средств защиты. Об этом сообщили в пресс-службе столичном подземке.

«Продажи масок и перчаток в метрополитене снизились на более чем 60% в сравнении с первым днем обязательного ношения средств защиты. Это связано с увеличением числа пассажиров, заранее готовящихся и приобретающих маски с перчатками до входа в метро. При этом количество точек продаж продолжает планомерно увеличиваться, например, за счет расширения ассортимента вендинговых автоматов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что 12 мая суммарно было продано около 66 тыс. средств защиты, 15 мая — около 33 тыс., а 18 мая — уже около 25 тыс., что на 62% меньше, чем в первый день режима обязательного ношения средств индивидуальной защиты в общественном транспорте.

По словам главного врача, начальника медицинской службы Московского метрополитена Веры Жельвис, на текущий момент количество точек продаж средств индивидуальной защиты в метрополитене продолжает расти.

«Но мы видим тенденцию по снижению спроса на них. Это говорит о сознательности горожан, которые соблюдают предписанные меры профилактики и приходят в метро уже в маске и перчатках. Как медик хочу еще раз отметить важность их одновременного ношения. Это позволяет усилить эффективность мер, принимаемых в городском транспорте для профилактики коронавируса», — сказала она.

В пресс-службе напомнили, что в метрополитене купить маски и перчатки можно на каждой станции в кассах.

«Медицинскую маску можно приобрести за 30 руб., перчатки за 20 руб., а набор из маски и перчаток — за 50 руб. Кроме того, средства защиты продаются также в торговых павильонах и вендинговых автоматах. Точек продаж в метрополитене уже больше тысячи, а с учетом касс пригородного сообщения для пассажиров работает около 1,5 тыс. точек», — заключили в пресс-службе.

С 12 мая в общественном транспорте Москвы обязательно нужно быть в маске и перчатках. За нарушение установлен штраф. Появление только в маске или только в перчатках также считается нарушением.