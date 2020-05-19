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Продажи масок и перчаток в столичном метро снизились за неделю на 62% 

Агентство «Москва» и ещё 3 1 час назад
В метро перестали покупать маски
Фото: РИА Новости
Продажи масок и перчаток в Московском метрополитене снизились на 62% по сравнению с 12 мая, первым днем обязательного ношения средств защиты. Об этом сообщили в пресс-службе столичном подземке.
«Продажи масок и перчаток в метрополитене снизились на более чем 60% в сравнении с первым днем обязательного ношения средств защиты. Это связано с увеличением числа пассажиров, заранее готовящихся и приобретающих маски с перчатками до входа в метро. При этом количество точек продаж продолжает планомерно увеличиваться, например, за счет расширения ассортимента вендинговых автоматов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что 12 мая суммарно было продано около 66 тыс. средств защиты, 15 мая — около 33 тыс., а 18 мая — уже около 25 тыс., что на 62% меньше, чем в первый день режима обязательного ношения средств индивидуальной защиты в общественном транспорте.
По словам главного врача, начальника медицинской службы Московского метрополитена Веры Жельвис, на текущий момент количество точек продаж средств индивидуальной защиты в метрополитене продолжает расти.
«Но мы видим тенденцию по снижению спроса на них. Это говорит о сознательности горожан, которые соблюдают предписанные меры профилактики и приходят в метро уже в маске и перчатках. Как медик хочу еще раз отметить важность их одновременного ношения. Это позволяет усилить эффективность мер, принимаемых в городском транспорте для профилактики коронавируса», — сказала она.
В пресс-службе напомнили, что в метрополитене купить маски и перчатки можно на каждой станции в кассах.
«Медицинскую маску можно приобрести за 30 руб., перчатки за 20 руб., а набор из маски и перчаток — за 50 руб. Кроме того, средства защиты продаются также в торговых павильонах и вендинговых автоматах. Точек продаж в метрополитене уже больше тысячи, а с учетом касс пригородного сообщения для пассажиров работает около 1,5 тыс. точек», — заключили в пресс-службе.
С 12 мая в общественном транспорте Москвы обязательно нужно быть в маске и перчатках. За нарушение установлен штраф. Появление только в маске или только в перчатках также считается нарушением.
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Новости Москвы , Другое
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