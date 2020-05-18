За сутки в Москве COVID-19 подтвержден еще у 3238 человек

За последние сутки в Москве выявили еще 3238 заболевших COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Более 41 процента новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,7 процента — от 46 до 65 лет, 11,3 процента — от 66 до 79 лет, 5,8 процента — старше 80 лет. Еще девять процентов заболевших — дети. Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

Всего в Москве насчитывается 146 062 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. При первых симптомах заболевания, таких как повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание и другие, необходимо вызвать врача на дом.