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За сутки в столице COVID-19 подтвержден еще у 3238 человек 

Mos.ru 1 час назад
За сутки в Москве COVID-19 подтвержден еще у 3238 человек
Фото: Mos.ru
За последние сутки в Москве выявили еще 3238 заболевших COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Более 41 процента новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,7 процента — от 46 до 65 лет, 11,3 процента — от 66 до 79 лет, 5,8 процента — старше 80 лет. Еще девять процентов заболевших — дети. Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.
Всего в Москве насчитывается 146 062 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. При первых симптомах заболевания, таких как повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание и другие, необходимо вызвать врача на дом.
В столице запустили исследование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Отбор участников исследования будет проводиться методом случайной выборки. Горожан пригласят на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник. Еженедельная статистка с результатами тестирования по городу и по округам будет доступна на сайте.
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