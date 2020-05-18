Большой театр досрочно закрыл театральный сезон 

Решение о досрочном закрытии 244-го театрального сезона из-за пандемии коронавируса приняли в руководстве Большого театра. Об этом сообщила пресс-служба театра на официальных страницах в соцсетях.

«Да, пандемия внесла изменения в нашу жизнь и 244-й сезон пришлось закончить чуть раньше, но Дом №1 на Театральной площади (как и Новая сцена, Камерная сцена им. Б. А. Покровского) терпеливо ждёт возвращения артистов на сцену, а зрителей — на их привычные места в зрительных залах», — говорится в сообщении.

Коллектив театра с 1 июня будет отправлен в 56-дневный отпуск, в который артисты обычно уходили в августе. Новый сезон в театре планируют открыть не позднее конца сентября, если позволит эпидемиологическая ситуация.

В обращении пресс-службы сообщается, что в театре верят и надеются на как можно более раннее открытие дверей театра для посетителей.