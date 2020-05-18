Названа потраченная Москвой на борьбу с COVID-19 сумма

Власти Москвы потратили на переоборудование больниц из-за коронавируса, закупку лекарств, средств защиты и выплаты врачам больше 110 млрд рублей, сообщил заммэра города по вопросам экономической политики Владимир Ефимов

Около 26 млрд рублей из этих средств пошло на закупку оборудования для медицинских организаций Москвы , которые лечат больных пневмонией и коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Ведомости».

Строительство новой инфекционной больницы в Коммунарке обошлось городу примерно в 7 млрд рублей без учета оборудования: больницу строили «по укрупненным расценкам», так как спешили.

Вместо строительства второй очереди больницы мэрия решила обустраивать на территориях обычных стационаров временные павильоны с полностью оборудованными инфекционными койками. Затраты на переоборудование больниц под коронавирусную инфекцию он оценил в 20-25 млрд рублей.

По словам Ефимова, модернизация коечного фонда подразумевает обновление систем вентиляции, установку систем обеззараживание, подведение кислорода, обустройство буферных зон, потому модернизированная койка будет более универсальной и «более приспособленной к любым задачам», в том числе связанным с развитием любой вирусной инфекции.

Производителя масок «КИТ» мэрия купила, собираясь решить проблему дефицита средств защиты. После оптимизации производства выпуск масок на этих мощностях вырос втрое до 900 тыс. штук в день, а себестоимость одной маски снизилась с девяти до семи рублей, добавил он. Предприятие обеспечивает масками все городские организации, прежде всего больницы.

«Всего в неделю городские структуры потребляют порядка 5 млн масок, мы эту потребность закрываем своими силами, это экономит нам до 500 млн рублей в месяц», — сказал заммэра.

Раздавать маски бесплатно Москва могла бы при производстве 3-5 млн масок в сутки, добавил он.

Ефимов также сообщил, что из-за коронавируса Москва решила отказаться от благоустройства в 2020 году. Всего планировалось потратить 119 млрд рублей на программу «Развитие городской среды» до конца года.

Ранее был назван способ возвращения Москвы к «нормальному ритму» после коронавируса.