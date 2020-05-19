Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аэроэкспрессы в Шереметьево заменят автобусами 

News.ru и ещё 10 1 час назад
Аэроэкспрессы в Шереметьево заменят автобусами
Фото: News.ru
Большинство аэроэкспрессов с Белорусского вокзала Москвы в аэропорт Шереметьево временно отменены. Их заменят автобусы, сообщили в компании-перевозчике.
Там пояснили, что такое решение принято в связи с временным закрытием перехода между терминалами В и Е воздушной гавани. Изменение в расписании будут действовать с 21 по 31 мая.
В эти дни будут курсировать только рейсы отправлением в 7:05 и 16:05 с Белорусского вокзала и в 6:15, 8:15 и 17:15 из Шереметьево, уточнили в компании.
Межтерминальный переход аэропорта закрыт с 17 мая. Поезда сейчас прибывают только в зону терминала Е. Все внутренние авиарейсы сейчас обслуживаются в терминале В.
Добраться до аэропорта Шереметьево можно на автобусах «Аэроэкспресс» от станции метро «Ховрино». С 21 мая их количество будет увеличено. Рейсы будут выполняться каждые полчаса с 7:00 до 21:00 в сторону аэропорта и с 7:30 до 21:30 из аэропорта.
Ранее NEWS.ru писал, что две трети мест стоянки воздушных судов в аэропорту Шереметьево заполнено не летающими из-за пандемии коронавируса самолётами. Международное авиасообщение может возобновиться лишь в середине лета.
Видео дня. Фейковый депутат решает проблемы родного города
News.ru: последние новости
В России продавцов продуктов обязали носить маски после завершения пандемии В России продавцов продуктов обязали носить маски после завершения пандемии Власти Москвы не будут тратить деньги на благоустройство в 2020 году Власти Москвы не будут тратить деньги на благоустройство в 2020 году В Москве «заминировали» семь больниц, где лечат пациентов с коронавирусом В Москве «заминировали» семь больниц, где лечат пациентов с коронавирусом
Комментарии
Новости Москвы , Катастрофы , Аэропорт Шереметьево
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему большая часть россиян не переболела COVID-19
Почему большая часть россиян не переболела COVID-19
Врач с COVID-19 родила недоношенного ребенка и умерла
Врач с COVID-19 родила недоношенного ребенка и умерла
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Труп со спущенными штанами нашли у детсада в Москве
Труп со спущенными штанами нашли у детсада в Москве
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
Видео
Опубликовано видео ЗРПК «Панцирь-С1» на улицах Триполи
02:07
Опубликовано видео ЗРПК «Панцирь-С1» на улицах Триполи
Армия
Опубликовано видео перекрытия магистрали из-за уток
00:38
Опубликовано видео перекрытия магистрали из-за уток
Новости Москвы
Опубликовано видео падения метеорита над Красноярском
00:37
Опубликовано видео падения метеорита над Красноярском
Общество Наука и техника
Безлюдные улицы Стамбула попали на видео
01:05
Безлюдные улицы Стамбула попали на видео
В мире
Опубликовано видео с выпускного экзамена танкистов
01:38
Опубликовано видео с выпускного экзамена танкистов
Армия
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
02:07
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Армия
Спортсмен сбежал от росгвардейцев и попал на видео
01:08
Спортсмен сбежал от росгвардейцев и попал на видео
Происшествия
Появилось видео столкновений с полицией в Париже
00:53
Появилось видео столкновений с полицией в Париже
Происшествия
Появилось видео работы СОБР со стрелком в Москве
Происшествия
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
01:25
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение