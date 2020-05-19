Аэроэкспрессы в Шереметьево заменят автобусами 

Большинство аэроэкспрессов с Белорусского вокзала Москвы аэропорт Шереметьево временно отменены. Их заменят автобусы, сообщили в компании-перевозчике.

Там пояснили, что такое решение принято в связи с временным закрытием перехода между терминалами В и Е воздушной гавани. Изменение в расписании будут действовать с 21 по 31 мая.

В эти дни будут курсировать только рейсы отправлением в 7:05 и 16:05 с Белорусского вокзала и в 6:15, 8:15 и 17:15 из Шереметьево, уточнили в компании.

Межтерминальный переход аэропорта закрыт с 17 мая. Поезда сейчас прибывают только в зону терминала Е. Все внутренние авиарейсы сейчас обслуживаются в терминале В.

Добраться до аэропорта Шереметьево можно на автобусах «Аэроэкспресс» от станции метро «Ховрино». С 21 мая их количество будет увеличено. Рейсы будут выполняться каждые полчаса с 7:00 до 21:00 в сторону аэропорта и с 7:30 до 21:30 из аэропорта.

Ранее NEWS.ru писал, что две трети мест стоянки воздушных судов в аэропорту Шереметьево заполнено не летающими из-за пандемии коронавируса самолётами. Международное авиасообщение может возобновиться лишь в середине лета.