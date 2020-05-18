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Москвичи начали массово снимать квартиры с продажи 

Lenta.ru и ещё 13 30 минут назад
Москвичи начали массово снимать квартиры с продажи
Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»
Число выставленных на продажу неновых квартир в Москве по итогам апреля 2020-го снизилось на 30 процентов, следует из материалов агентства «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
В первую очередь снижение объемов предложения «вторички» обусловлено эпидемиологической обстановкой в столице: в период самоизоляции из-за COVID-19 собственники начали массово снимать квартиры с продажи, отложив свои планы по реализации жилья. При этом, по данным риелторов, на рынке активно накапливается отложенный спрос.
«Перед многими потенциальными покупателями по-прежнему остро стоит жилищный вопрос, который они будут стараться решить как можно быстрее по окончании режима самоизоляции. Благодаря этому мы полагаем, что в ближайшие месяцы после снятия карантинных мер можно ожидать заметного роста числа сделок», — заключают эксперты.
Ранее сообщалось, что в апреле вторичное жилье в Москве подорожало на 0,3 процента, до 182,4 тысячи рублей за квадратный метр. Но рост цен на квартиры в условиях распространения коронавируса носит чисто виртуальный характер, подчеркивают аналитики.
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Новости Москвы , Самоизоляция , Lenta.ru
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