Москвичи начали массово снимать квартиры с продажи 

Число выставленных на продажу неновых квартир в Москве по итогам апреля 2020-го снизилось на 30 процентов, следует из материалов агентства «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В первую очередь снижение объемов предложения «вторички» обусловлено эпидемиологической обстановкой в столице: в период самоизоляции из-за COVID-19 собственники начали массово снимать квартиры с продажи, отложив свои планы по реализации жилья. При этом, по данным риелторов, на рынке активно накапливается отложенный спрос.

«Перед многими потенциальными покупателями по-прежнему остро стоит жилищный вопрос, который они будут стараться решить как можно быстрее по окончании режима самоизоляции. Благодаря этому мы полагаем, что в ближайшие месяцы после снятия карантинных мер можно ожидать заметного роста числа сделок», — заключают эксперты.

Ранее сообщалось, что в апреле вторичное жилье в Москве подорожало на 0,3 процента, до 182,4 тысячи рублей за квадратный метр. Но рост цен на квартиры в условиях распространения коронавируса носит чисто виртуальный характер, подчеркивают аналитики.