Число жертв коронавируса в Москве превысило 1500 человек 

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За минувшие сутки в Москве скончался 71 пациент с положительным тестом на новую коронавирусную инфекцию, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Общее число жертв коронавируса в Москве возросло до 1503, говорится в сообщении.

По состоянию на 16 мая, в России зафиксировано 242 043 случая новой коронавирусной инфекции, из них 2 537 — с летальным исходом. Вылечились 63 166 человек.