Число жертв коронавируса в Москве превысило 1500 человек 

За минувшие сутки в Москве скончался 71 пациент с положительным тестом на новую коронавирусную инфекцию, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Общее число жертв коронавируса в Москве возросло до 1503, говорится в сообщении.
По состоянию на 16 мая, в России зафиксировано 242 043 случая новой коронавирусной инфекции, из них 2 537 — с летальным исходом. Вылечились 63 166 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.