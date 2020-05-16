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Акция «Ночь в музее» стартовала в столице 

Москва меняется 4 часа назад
Акция «Ночь в музее» стартовала в столице
Фото: Москва меняется
В этом году акция проходит в столице в 14-й раз, но впервые — в онлайн-формате.
«Программу для «Ночи в музее» подготовили больше 50 культурных площадок города. Москвичей и жителей других регионов ждут онлайн-экскурсии, лекции, чтения классики, мастер-классы и концерты. Всего запланировано около 100 различных событий», — рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.
Основная часть мероприятий пройдет с 18:00 до 23:00, однако трансляции на интернет-каналах некоторых площадок начались раньше. Ознакомиться с полным расписанием можно на сайте Депкультуры
«Ночь в музее» — общегородская акция, приуроченная к Международному дню музеев. Ее цель — рассказать о возможностях и экспонатах современных музеев и выставочных залов.
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Новости Москвы , Погода , Наталья Сергунина
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