Акция «Ночь в музее» стартовала в столице 

В этом году акция проходит в столице в 14-й раз, но впервые — в онлайн-формате.

«Программу для «Ночи в музее» подготовили больше 50 культурных площадок города. Москвичей и жителей других регионов ждут онлайн-экскурсии, лекции, чтения классики, мастер-классы и концерты. Всего запланировано около 100 различных событий», — рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Основная часть мероприятий пройдет с 18:00 до 23:00, однако трансляции на интернет-каналах некоторых площадок начались раньше. Ознакомиться с полным расписанием можно на сайте Депкультуры

«Ночь в музее» — общегородская акция, приуроченная к Международному дню музеев. Ее цель — рассказать о возможностях и экспонатах современных музеев и выставочных залов.