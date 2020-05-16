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Москвичей призвали не ждать смягчения самоизоляции до 22 мая 

Lenta.ru и ещё 9 1 час назад
Москвичей призвали не ждать смягчения самоизоляции до 22 мая
Фото: РИА Новости
Жителям Москвы не стоит ждать смягчения ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, до конца следующей рабочей недели (22 мая). Об этом заявил глава столичного департамента торговли Алексей Немерюк, пишет ТАСС.
По крайне мере, говорить об этом преждевременно, уточнил он. «Говорим с Роспотребнадзором. У них какие-то планы, понятно, есть. Они их сейчас там формируют. Но все-таки примерно до 21-22 числа (мая — прим. „Ленты.ру“), наверное, говорить преждевременно о тех послаблениях, которые могли бы быть в ближайшее время», — сказал он.
11 мая источники «Русской службы Би-би-си» сообщили о намерениях московских властей смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения. В мэрии готовы открыть некоторые парки и разрешить пробежки и прогулки с животными на расстояние более 100 метров от дома. Действовать такие разрешения будут только в определенные часы суток, уточнялось в материале.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до 31 мая, однако источники в мэрии не исключают, что в июне ситуация не изменится. С 12 мая в городе действует обязательный режим использования масок и перчаток при нахождении в общественном транспорте и других общественных местах.
За последние сутки в России выявлено 9200 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные обнаружены в 83 регионах. Большая часть из них — в Москве (3505), Московской области (937) и Санкт-Петербурге (525). За минувшие сутки зарегистрировано 119 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом, при этом 4940 человек выздоровели. Общее число случаев инфицирования в России с начала эпидемии превысило 272 тысячи.
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Новости Москвы , Алексей Немерюк , Сергей Собянин , Роспотребнадзор , Правительство Москвы , Русская служба BBC , Lenta.ru , ИТАР-ТАСС
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