Трамваи «Витязь-Москва» придут еще в 15 районов города

После завершения реконструкции участка трамвайных путей на Павелецкой площади на пять маршрутов, охватывающих 15 районов города, выйдут низкопольные трамваи «Витязь-Москва». Об этом журналистам рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«После реконструкции трамвайных путей на Павелецком вокзале мы сможем выпустить трамваи «Витязь-Москва» на пяти маршрутах: А, №39, №47, №49 и №1. Новые комфортные, вместительные и низкопольные трамваи придут сразу в 15 населенных районов Москвы», — сказал Ликсутов.
Он уточнил, что новые трамваи будут курсировать в районах: Басманный, Таганский, Замоскворечье, Даниловский, Донской, Якиманка, Академический, Гагаринский, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Нагорный, Зюзино, Чертаново Северное, Чертаново Центральное, Чертаново Южное.