К москвичам обратились с предупреждением

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Люди, которые должны соблюдать режим самоизоляции в связи с COVID-19, вместо того, чтобы обманывать приложение для мониторинга их местонахождения, должны подумать об окружающих, заявил в интервью РИА Новости руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко

"Конечно, можно заниматься обманом приложения, но в первую очередь, я считаю, надо подумать об окружающих — соседях, знакомых, других жителях", — заявил Лысенко.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.