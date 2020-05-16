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Власти Москвы призвали не обманывать приложение по COVID-19 

РИА Новости 10 минут назад
К москвичам обратились с предупреждением
Фото: depositphotos.com
Люди, которые должны соблюдать режим самоизоляции в связи с COVID-19, вместо того, чтобы обманывать приложение для мониторинга их местонахождения, должны подумать об окружающих, заявил в интервью РИА Новости руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.
"Конечно, можно заниматься обманом приложения, но в первую очередь, я считаю, надо подумать об окружающих — соседях, знакомых, других жителях", — заявил Лысенко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости Москвы , Эдуард Лысенко , Правительство Москвы , РИА Новости
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