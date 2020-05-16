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В Москве прошла восьмая масштабная дезинфекция 

Москва меняется и ещё 4 4 часа назад
В Москве прошла восьмая масштабная дезинфекция
Фото: Москва меняется
Сегодня в столице прошла восьмая масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств столицы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
«Главная задача дезинфекции — предотвращение распространения коронавирусной инфекции, — подчеркнул он. — Эпидемиологическая ситуация остается сложной, а дезинфекция, по оценкам специалистов, одно из самых эффективных средств профилактики».
Специалисты комплекса городского хозяйства обработали более 300 миллионов квадратных метров различных площадей. Напомним, масштабные дезинфекции города проводятся в Москве еженедельно, начиная с конца марта.
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