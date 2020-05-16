В Москве увеличилась популяция белок

Популяция белок в парках Москвы и на ее природных территориях за последние десять лет выросла. Зверьков все чаще замечают в жилых кварталах, сообщает РИА «Новости».

Эксперты ГПБУ «Мосприрода» рассказали, что белок также стали чаще замечать в жилых кварталах, где много зелени. Они могут передвигаться по балконам на высоте крон деревьев, поэтому навестить кормушку на окне не составляет им никакого труда. Так было всегда, уверены представители ведомства.