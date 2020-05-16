В Москве увеличилась популяция белок

Популяция белок в парках Москвы и на ее природных территориях за последние десять лет выросла. Зверьков все чаще замечают в жилых кварталах, сообщает РИА «Новости».
Эксперты ГПБУ «Мосприрода» рассказали, что белок также стали чаще замечать в жилых кварталах, где много зелени. Они могут передвигаться по балконам на высоте крон деревьев, поэтому навестить кормушку на окне не составляет им никакого труда. Так было всегда, уверены представители ведомства.
«В столице этот пушистый зверек себя чувствует замечательно и как настоящий грызун активно размножается», — подчеркнули специалисты.