В столице отчитались о первых штрафах за маски

Москве отчитались о первых штрафах за несоблюдение перчаточного и масочного режима в общественных местах. Об этом РИА Новости рассказал руководитель столичного департамента торговли Алексей Немерюк

Так, около 80 человек получили штрафы за отсутствие индивидуальных средств защиты на торговых точках. Также за разные нарушения, в том числе за несоблюдение работниками режима или за недостаток информации о необходимости ношения масок и перчаток, были оштрафованы 89 предприятия.

«Штрафы там [для организаций] от 100 до 300 тысяч рублей. Понятно, что это будет на усмотрение суда, но в любом случае штрафные санкции будут применены», — добавил Немерюк.

12 мая после введения перчаточного и масочного режима около трети москвичей вышли на улицы без индивидуальных средств защиты. За несоблюдение предписаний можно получить штраф в четыре или пять тысяч рублей, однако в первый день действия режима нарушителям выносили предупреждение.

По состоянию на 15 мая в России выявлено 262 843 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. За последние сутки зарегистрировано 10 598 новых случаев инфицирования. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 58 226 человек. За весь период скончались 2 418 человек.