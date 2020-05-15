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Власти Москвы назвали условия для возобновления работы каршеринга 

RT на русском и ещё 12 2 часа назад
Власти назвали условия для возвращения каршеринга
Фото: РИА Новости
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что столичные власти совместно с Роспотребнадзором обсуждают возможность частичного возобновления работы каршеринга при условии минимального срока аренды автомобиля от пяти дней.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта Москвы.
«Мы планируем разрешить работу операторам каршеринга при условии, что их автомобили будут брать в аренду минимум на пять дней», — сказал Ликсутов.
При этом такое предложение будет действовать для тех, у кого есть рабочие пропуска. По его словам, перед началом аренды автомобиля необходимо будет ввести номер пропуска в приложении оператора каршеринга.
Он также сообщил, что вторым обязательным условием в случае возобновления работы каршеринга будет строгое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по противоэпидемическим мероприятиям.
10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице останавливается работа каршеринга из-за ситуации с распространением коронавируса.
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Комментарии
Новости Москвы , Максим Ликсутов , Сергей Собянин , Роспотребнадзор , Правительство Москвы , РИА Новости
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