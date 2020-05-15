Власти назвали условия для возвращения каршеринга

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта Москвы.

«Мы планируем разрешить работу операторам каршеринга при условии, что их автомобили будут брать в аренду минимум на пять дней», — сказал Ликсутов.

При этом такое предложение будет действовать для тех, у кого есть рабочие пропуска. По его словам, перед началом аренды автомобиля необходимо будет ввести номер пропуска в приложении оператора каршеринга.

Он также сообщил, что вторым обязательным условием в случае возобновления работы каршеринга будет строгое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по противоэпидемическим мероприятиям.