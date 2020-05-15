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Парад поездов в честь 85-летия метро пройдет онлайн 

Москва24 и ещё 1 1 час назад
Парад поездов московского метро пройдет онлайн
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Парад поездов в честь 85-летия Московского метрополитена пройдет онлайн. Посмотреть его можно в 14:00 на официальных страницах столичной подземки в Fасеbook, Instagram, "ВКонтакте", Twitter и в телеграм-канале.
"Мы не могли оставить наших пассажиров без ставшего уже традиционным парада поездов. Знаем, что многие ждут этого события, и разочаровать москвичей мы не можем. Безусловно, нынешний парад будет отличаться от предыдущих, потому что пройдет онлайн", — подчеркнули в пресс-службе метро.
Желающие смогут увидеть фото всех типов поездов, которые сегодня курсируют в подземке, а также узнать более подробную информацию о каждом из них. Также можно будет посмотреть на ретропоезд, "Еж", "Номерной", "Русич", "Оку" и "Москву".
15 мая Московский метрополитен отмечает 85 лет с момента открытия. Именно в этот день в 1935 году начали работать первые 13 станций.
Департамент транспорта столицы запустил посвященный 85-летию метрополитена сайт, на котором можно сравнить старые схемы подземки с современными фотографиями.
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